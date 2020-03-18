السعودية اليوم / تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بوركينا فاسو



واغادوغو 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلنت بوركينافاسو عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي أول حالة وفاة بالفيروس كذلك في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال المنسق الوطني لمكافحة الوباء في بوركينافاسو مارسيال ويدراوغو، إن حالة الوفاة تعود لمريضة في 62 من العمر مصابة بداء السكر وكانت تحت الإنعاش.

وأضاف أنه تم كذلك تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 27 حالة إصابة، 15 من النساء، و12 من الرجال.

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19:26ت م

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