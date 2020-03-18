السعودية اليوم / جامعة الفيصل تتخذ الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا



الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أكد معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات التي تتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن الجامعة حولت الدراسة والاختبارات الشهرية والفصلية لطلاب وطالبات الجامعة لتتم جميعها عن بعد وبأفضل أنظمة التعليم الإلكتروني، وبنجاح يصل إلى 100%، مضيفاً أن الجامعة قد أغلقت مكتبتها والمعامل البحثية، وحولت مناقشات رسائل الماجستير إلى مناقشات تتم عن بعد أو تأجيل بعضها إلى حين استئناف الدراسة.

وبين أنه فيما يخص أعضاء هيئة التدريس والموظفين تم تطبيق قرارات وزارة الصحة بتحويل العمل إلى عمل من المنزل للحوامل وللذين يعانون من أمراض مزمنة، كما تم الطلب من جميع كليات وإدارات الجامعة تدوير الموظفين بحيث يعمل 50% منهم من المنزل مع مراعاة عدم تأثير ذلك على التعليم الإلكتروني في الجامعة واستمرارية التدريس عن بعد وكذلك حلقات النقاش والإجابة على أسئلة الطلاب.

وأشاد الدكتور آل هيازع بالخطوات الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها المملكة وعلى جميع الأصعدة للحد من انتشار فيروس كرونا، مشيداً بالتبرع السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كرونا.

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19:16ت م

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