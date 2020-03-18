السعودية اليوم / وزير الداخلية اللبناني يبحث مواجهة فيروس كورونا مع السفيرة الأمريكية



بيروت 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

استقبل وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي في بيروت اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في لبنان دوروثي شيا.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات العالمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، وسبل مواجهته، والحد من انتشاره، إضافة إلى سعي الحكومة اللبنانية لمواجهة التحديات للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية المستفحلة التي تواجهها.

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19:10ت م

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