السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية : تهيئة مصليات بالمقابر



عرعر 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

قامت وكالة الخدمات بأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم، بتهيئة وتجهيز مصليات لأقامة صلاة الجنائز مؤقته داخل المقابر، وذلك بناءاً على قرار هيئة كبار العلماء بوقف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع ، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.

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19:03ت م

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