السعودية اليوم / جامعة الأمير محمد بن فهد تعفي طلابها الغير قادرين على السداد من دفع رسوم الفصل الحالي



الخبر 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة بتخصيص مبلغ عشرة ملايين ريال يتم صرفها على دفع الرسوم الدراسية للطلاب المتعثرين و الغير قادرين بالجامعة للفصل الدراسي الحالي في إطار مسؤولية الجامعة الاجتماعية ، وإسهامًا منها للجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتجاوز تداعيات أزمة فايروس كورونا ، وذلك امتداداً للدور الكبير و المميز التي تقوم فيه الدولة - أيدها الله - لمواجهة انتشار فيروس كورونا و تداعياته ، تماشياً مع حزمة القرارات الصادرة بهذا الشأن سواء كانت قرارات الدعم الاقتصادي أو ذات الطابع الاجتماعي والتي لمس الجميع نتائجها وشهد لها بالكفاءة و التميز على المستوى المحلي و العالمي ، واستجابة للدعوات لتظافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع تجاه مسؤلياتها الاجتماعية وإسهامًا من الجامعة تجاه طلابها وطالباتها.

وثمن مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري ،أن هذه المبادرة من سمو رئيس مجلس الأمناء والتي تعتبر امتدادًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتضاف إلى المبادرات المجتمعية التي تحتضنها الجامعة ، مشيرًا إلى أن المبلغ المخصص سيوجه لدفع الرسوم الدراسية لهذا الفصل عن عدد من طلاب وطالبات الجامعة ممن يواجهون صعوبات ماليه ، كما تأتي هذه المبادرة للتخفيف من على أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم اجمع بسبب انتشار فايرس كورونا.

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19:03ت م

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