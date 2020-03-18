السعودية اليوم / أكثر من 1800 يتسفيدون من لقاءات المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية تقدمة كلية التربية في جامعة الملك سعود



الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

استفاد 1800 من أعضاء هيئة التدريس و المعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم من المبادرات التطوعية اطلق المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود والمتمثلة في تقديم استشارات تعليمية عن بعد وذلك لأربع لقاءات عن بعد عبر منصة افتراضية؛ لقاء التعليم عن بعد: حلول اقتصادية بديلة مع الدكتور محمد بن عطية الحارثي، ولقاء التعليم في عصر المعرفة مع الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحميدان، ولقاء بناء الاختبارات الالكترونية مع عادل بن سالم باريان، ولقاء استخدام برنامج الزوم في التعليم عن بعد مع عادل بن سالم باريان.

وأوضح المشرف على المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية الدكتور أنس بن ابراهيم التويجري ان هذه المبادرات تأتي في إطار المركز على مساعدة أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمعلمات على كل ما يسهل لهم التعامل مع البرامج التقنية المستخدمة في التعليم عن بعد .

واضاف التويجري أن دور المركز التطويري يتطلب تقديم الدعم والمساندة بجميع الوسائل المتاحة لنا، كما أن التفاعل الايجابي مع هذه المبادرة يحتم علينا تقديم المزيد من اللقاءات والبرامج.

وقال التويجري ان هذه المبادرة شارك فيها أكثر من 140 متطوع من جميع أنحاء مملكتنا الغالية بقيادة الدكتور خالد بن مطلق الملحي، من خلال المبادرة سيتم تقديم عدد من اللقاءات المباشرة عن بعد والإصدارات التوعوية والاستشارات الفردية والتي بإذن الله ستسهم في تقديم الخدمات المساندة ونشر الوعي للممارسين التربويين في الميدان التعليمي، كما تسعى المبادرة إلى تحفيز الميدان التعليمي بنقل التجارب والخبرات المميزة في مجال التعليم عن بعد.

في الختام قال التويجري أسال الله أن يزيل الغمة عنا وأن يحفظنا وإياكم وولاة أمرنا، وأن يوفق أبطال الصحة والتعليم على جهودهم المباركة في تجاوز الأزمة.

// انتهى //

19:00ت م

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