السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 2626 حالة



لندن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل بريطانيا اليوم إلى 2626 حالة مقارنة مع 1950 حالة أمس.

كما بلغ عدد الوفيات جراء المرض وفقاً لآخر الإحصائات 71 حالة، فيما دعت السلطات كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة بشكل خاص إلى توخي الحذر وتجنب المناطق المزدحمة.

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18:56ت م

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