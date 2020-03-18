السعودية اليوم / تكثيف الاجراءات الوقائية عن فيروس كورونا بمطار القيصومة



حفر الباطن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

كثفت صحة حفر الباطن إجراءاتها الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد في مطار القيصومة بمحافظة حفر الباطن وذلك بالتعاون مع الجهات العاملة بالمطار .

واستهدفت الحملة الوقائية العاملين والمسافرين من خلال إجراء الكشف الطبي عليهم مع تقديم المنشورات التوعوية عن أعراض الفيروس وطرق الوقاية منه والالتزام بالتعليمات بعدم مصافحة الآخرين والإبتعاد عن التجمعات والبقاء في المنزل والتأكد من اتباع الطريقة الصحية الصحيحة لتغطية الفم والأنف بالكوع المثني أو استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، ثم التخلص منها على الفور، بالإضافة إلى الحرص على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 40 ثانية على الأقل، أو استخدام المعقمات وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

// انتهى //

18:42ت م

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