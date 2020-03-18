السعودية اليوم / السلطات البريطانية تقرر إغلاق المدارس في مقاطعتي ويلز وأسكتلندا بسبب كورونا



لندن 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات البريطانية اليوم إغلاق المدارس في مقاطعتي ويلز وأسكتلندا ابتداءً من يوم الجمعة القادم.

وأوضحت وزيرة أسكتلندا الأولى أن المدارس فقدت العديد من الموظفين جراء المرض وبات من غير الآمن استمرار الدراسة في الوقت الراهن.

ومن المتوقع أن تصدر السلطات قرارا مماثلاً في إنجلترا مع ارتفاع عدد الإصابات وتزايد أعداد من يعزلون أنفسهم جراء الإصابة بالمرض.

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18:40ت م

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