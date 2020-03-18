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رجل أعمال برفحاء يُعفي عملاءه من قسط مارس لمواجهة كورونا
تخفيفًا على المواطنين لمواجهة الظروف الطارئة بسبب كورونا
متابعات الخليج 365 - شريف النشمي - رفحاء
قرر رجل الأعمال سليمان ساير الشايع، تأجيل قسط هذا الشهر الموافق 2020/3/25م لجميع عملاء مجموعة الشايع التجارية وذلك تخفيفًا على المواطنين لمواجهة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.
وأكد الشايع أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي بذلت كل غالٍ ونفيس للمحافظة على متابعات الخليج 365 وجعلته من أولوياتها، وأضاف أن توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية في الوقوف مع قرارات ولاة أمورنا جعلتنا في مجموعة الشايع نبادر لكي نخفف أعباء المصاريف على العملاء، ولعلها تساهم في توفير بعض المستلزمات لهم، وإنني أحث إخواني التجار على مثل هذه المبادرات التي تساهم في تكاتف المجتمع.
الجدير بالذكر أن الشايع له العديد من المساهمات المجتمعية والخيرية على مستوى محافظة رفحاء والقرى التابعة لها.
نسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يرفع الوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء، كما نحث التجار على مراعاة ظروف العملاء وأن يحذوا حذوه.
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