شكرا لقرائتكم الأرصاد : أمطار على نجران حتى منتصف الليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-18 الأرصاد : أمطار على نجران حتى منتصف الليل متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تسبب في شبة انعدام في الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة.

وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساءً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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