توضيح من أمانة الرياض حول رابط توزيع معقم الأيدي

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نفت أمانة الرياض صحة ما تم تداوله عن تخصيص رابط للحصول على معقم الأيدي الذي أنتجته الأمانة ويوزع مجانًا.

وقالت الأمانة في بيان لها : إشارة إلى تداول رابط إلكتروني للحصول على المعقم الذي أنتجته أمانة الرياض، نودّ التوضيح بأن الأمانة حاليًا تعمل على توزيع جميع الكميات المصنّعة يوميًا من قِبل موظفيها في مناطق مختلفة داخل المدينة، ولا يوجد أي تعاون مع أي شركة أو مؤسسة لتوزيعه.

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