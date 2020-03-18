اخبار السعوديه

توضيح من أمانة الرياض حول رابط توزيع معقم الأيدي

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم توضيح من أمانة الرياض حول رابط توزيع معقم الأيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-18

توضيح من أمانة الرياض حول رابط توزيع معقم الأيدي

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

نفت أمانة الرياض صحة ما تم تداوله عن تخصيص رابط للحصول على معقم الأيدي الذي أنتجته الأمانة ويوزع مجانًا.

وقالت الأمانة في بيان لها : إشارة إلى تداول رابط إلكتروني للحصول على المعقم الذي أنتجته أمانة الرياض، نودّ التوضيح بأن الأمانة حاليًا تعمل على توزيع جميع الكميات المصنّعة يوميًا من قِبل موظفيها في مناطق مختلفة داخل المدينة، ولا يوجد أي تعاون مع أي شركة أو مؤسسة لتوزيعه.

تابعنا على 02d9024532.jpg تواصل معنا علىecf63d5cda.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من أمانة الرياض حول رابط توزيع معقم الأيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا