شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تضبط منشأة خزنت كمامات بهدف بيعها لاحقًا والان نبدء بالتفاصيل
ضبطت وزارة التجارة خلال الجولات الرقابية ومن خلال تحرياتها وبالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء ، منشأة مخالفة تخزن كميات من الكمامات بهدف بيعها لاحقًا، ولم تفصح عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.
وتم مصادرة الكميات لتوزيعها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة، والوزارة تحذّر المستوردين الذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات التي لديهم، وتدعوهم بضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.
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