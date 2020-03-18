شكرا لقرائتكم خبر عن ديشان: تأجيل يورو 2020 قرار "حكيم" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح ديشان 51/عاما/ : "المباراة الوحيدة التي يجب أن نفوز فيها الآن هي المواجهة أمام فيروس كورونا".
وكان من المنتظر أن يخوض المنتخب الفرنسي فعاليات يورو 2020 ضمن أقوى المرشحين للفوز باللقب كونه الفريق الفائز بلقب كأس العالم 2018 بروسيا والذي بلغ نهائي يورو 2016 على ملعبه وإن خسر النهائي أمام البرتغال.
وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الثلاثاء تأجيل فعاليات البطولة ، التي كانت مقررة من 12 يونيو إلى 12 يوليو المقبلين ، إلى يونيو 2021 .
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