شكرا لقرائتكم خبر عن «معين»: رفع السعات البينية للأنترنت بين الجامعات مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

بادرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة بالشبكة السعودية للبحث والابتكار (معين) وبالتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة (ITC)، برفع السعات البينية للأنترنت بين بعض الجامعات في المملكة والمدينة بشكل مجاني أثناء فترة تعليق الدراسة الحالية التي أدت إلى مواصلة العملية التعليمية عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وتأتي المبادرة لدعم طلاب الجامعات ومنسوبيها ورفع جودة الفصول الافتراضية والمنصات التعليمية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية الوطنية، إضافة إلى تسريع رفع المواد التعليمية.

يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقدم العديد من الخدمات للباحثين وطلاب الجامعات من خلال الشبكة السعودية للبحث والابتكار (معين)، التي تمتاز بقدرتها على تحقيق متطلبات البحث العلمي من سرعة وكفاءة في نقل البيانات بين مشتركيها، وإتاحة الاستفادة من التطبيقات والخدمات الفريدة، كما تسعى الشبكة إلى دعم العديد من الجامعات الحكومية والأهلية، حيث وصل عدد الجامعات المرتبطة بالشبكة إلى 28 جامعة.