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سهم أرامكو يغلق عند 29 ريالًا

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2020-03-18

سهم أرامكو يغلق عند 29 ريالًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم عند 29 ريالًا منخفضًا بمقدار 0.10 ريال أي ما يعادل 0.34% من قيمته.

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وكان الإغلاق السابق لسهم أرامكو عند 29.10 وتم افتتاح التداول اليوم عند نفس السعر، وخلال الجلسة وصل سهم أرامكو

الأعلى إلى 29.95 بينما هبط السعر الأدنى إلى 28.95 ريال.

وبلغ عدد الصفقات 12,572 فيما كان متوسط كمية الصفقة 1,052 سهمًا، فيما وصلت الكمية المتداولة إلى 13,226,989 سهمًا بقيمة 387,671,801.60 ريالًا.

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