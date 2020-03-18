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فيديو.. 4 نصائح للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تواصل وزارة الصحة التوعية من فيروس كورونا من خلال مقاطع الفيديو والإنفوجراف والرسائل التوعوية المباشرة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في ظل التدابير الاحترازية التي طبقتها المملكة لمجابهة هذا الفيروس القاتل.
وكشفت الصحة عن عدد من السلوكيات التي تساعد على تجنب عدوى كورونا من بينها:
1- غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.
2- تغطية الفم والأنف عند الكحة والعطاس.
3- طهي اللحوم والبيض جيدًا.
4- تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليه أعراض المرض.
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