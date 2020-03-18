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شكرا لقرائتكم بالتوعية نقدر مبادرة في الشرقية للتوعية بـ عدوى كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالتوعية نقدر مبادرة في الشرقية للتوعية بـ عدوى كورونا
للتعريف بطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منها
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري
في ظلّ الجهود المبذولة التي عملت عليها كافة أجهزة الدولة، لحماية أفراد المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح الدول، وأصاب نحو 171 شخصًا في المملكة، تعافي منهم 6 وغادروا العزل الصحي مؤخرًا، استشعر أبناء هذا الوطن المسؤولية.
وتأكيدًا لـ اللحمة الوطنية، حمل 20 متطوعًا ومتطوعة، يوم أمس، على عاتقهم المسؤولية، وهم مجموعة من الإعلاميين والإعلاميات والأطباء والمؤثرين عبر السوشيال ميديا، بالمنطقة الشرقية، من أجل تقديم رسالتهم السامية، في محاولة لردّ ولو جزء بسيط من الجميل إلى هذا الوطن، من خلال إطلاق مبادرة (#بالتوعية_نقدر) التي تتضمن التعريف بمرض فيروس كورونا وطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منه، والتأكيد على أهمية نشر الثقافة الصحيّة بين الأقارب والأصدقاء.
واستهدفت الحملة في المقام الأول العمالة الأجنبية العاملين على أرض الميدان، وذلك من خلال إرشادهم إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية بأخطار هذا الوباء وكيفية الحماية من انتقال العدوى لهم، أو توخّي الحذر من نقلهم للفيروس للقريبين منهم، حيث كان التركيز المبدئي على توعية ما بين 30 إلى 50 عاملًا في المرحلة الأولى، إلا أن العدد وصل إلى 1300 عامل تم الشرح لهم عن هذا الوباء، فيما تلمّست الحملة قبولًا واسعًا من الشريحة المستهدفة.
وحول الهدف من هذه الحملة، هو أن بعض هذه الفئة المستهدفة ربما لم يصلهم طرق الوقاية من الفيروس من شريحة العمالة البسيطة بسبب عدم فهم اللغة العربية، بالإضافة إلى عدم تمكّنهم من الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانشغالهم أو لمزاولتهم مهام عملهم الميدانية.
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