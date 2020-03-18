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2020-03-18 الطاقة توجه أرامكو بتوفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12.3 مليون برميل يومياً متابعات الخليج 365 - واس وجهت وزارة الطاقة، شركة أرامكو السعودية، بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى (12.3) اثني عشر مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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