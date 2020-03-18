شكرا لقرائتكم خبر

"صحة مكة": ما يتداول بخصوص إغلاق مستشفى بمكة عارٍ من الصحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

نفى المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، الأستاذ حمد بن فيحان العتيبي، أنه لا صحة لما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن إقفال أحد المستشفيات الطبية الخاصة بمكة، بسبب عدم تبليغهم بوجود شخص مصاب بفايروس كورونا المستجد.

وإنما أغلق قسم الطوارئ والعيادات داخل أحد المستشفيات لعدم التزامهم باشتراطات مكافحة العدوى الأساسية.

وشدد العتيبي على الجميع الابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي والموثوق.