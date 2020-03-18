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أمانة جدة تفعل منظومة الدراسة والتدريب عن بعد بمركز تثقيف العاملين بمنشآت الغذاء والصحة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل أمانة محافظة جدة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي مرض فيروس كورونا، وجه أمين جدة صالح بن علي التركي بتفعيل منظومة الدراسة والتدريب عن بعد بـ"مركز تثقيف العاملين بمنشآت الغذاء والصحة العامة" للدورات التثقيفية للعاملين بمنشآت الغذاء والصحة العامة، والذي تشرف عليه الإدارة العامة للخدمات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن تفعيل أعمال المركز الكترونيا يأتي لأهمية الاستمرار في تقديم الخدمات بمختلف الوسائل المتاحة وبصورة احترافية، وإنجاز جميع الخدمات الممكنة للأمانة عن بعد، مبينا أنه سلم كل عامل رابطا يتضمن اسم مستخدم ورقما سريا عند قيامه بالتسجيل، ويتيح له الدخول على المنظومة وإجراء الدراسة والاختبار عن بعد دون الحاجة لحضور مركز التثقيف.

يذكر أن استخراج الشهادة الصحية للعامل بالمنشآت الغذائية والصحية يرتبط بحصول العامل على دورة تثقيفية كل 3 سنوات، بجانب إجراء الفحوصات الطبية التي تثبت سلامته وخلوه من الأمراض المعدية.