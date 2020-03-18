، أمين الشرقية يوجّه برفع أعداد الفرق الميدانية إلى 5 أضعاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتطبيق القرارات الخاصة للحد من انتشار فيروس " كورونا

استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وجّه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة إخضاع جميع العاملين في المنشآت المستثناة من قرارات الإغلاق بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتمثل في قياس درجة الحرارة لكل العاملين في هذه المنشآت قبل دخولهم المنشأة بواقع مرتين يومياً؛ بهدف التأكد من سلامتهم ومن عدم ظهور أي أعراض لفيروس "كورونا".

وقالت أمانة المنطقة الشرقية في بيان صحافي: إن الأمين وجّه جميع المنشآت المستثناة من قرارات الإغلاق بضرورة عمل فحص لقياس درجة الحرارة؛ للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة العامل، والتي تعتبر أولى علامات الإصابة بهذا الفيروس، بشرط أن يتم الفحص قبل دخول العامل إلى المنشأة، ويتم ذلك بواقع مرتين يومياً على الأقل.

وأشارت الأمانة إلى أنه في حال رصد أي عامل مصاب بارتفاع درجة حرارة لا يسمح له بدخول المنشأة ويتم فورا تحويله لأقرب مستشفى أو مركز صحي للكشف عليه والتأكد من حالته الصحية، لافتا إلى أنه في حال ظهور أي علامات أو مؤشرات صحية على العامل خلال فترة وجوده داخل المنشأة يتم فوراً إحالته إلى الجهات الطبية لاستكمال الإجراءات الخاصة المعمول بها في هذه الحالات.

وكشفت الأمانة أن أمين الشرقية وجّه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية بمعدل خمسة أضعاف؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيق القرارات الحكومية الخاصة بإغلاق المجمعات التجارية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية والمزادات وأسواق الحراج والأسواق الشعبية، وكذلك متابعة تطبيق قرار إلزام المطاعم بتقديم الوجبات الخارجية فقط دون الجلوس داخل المنشآت الغذائية.

ولفتت الأمانة إلى أن الأمين وجه أيضاً بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام ودورات المياه وأجهزة الصرف الآلية ومواقف السيارات.

وأشارت الأمانة أيضاً إلى أنه تم توجيه جميع الإدارات المعنية والبلديات بتخصيص مساحة مناسبة لإقامة صلاة الجنازة داخل المقابر قبل الدفن، مع التأكيد على مغاسل الموتى في المساجد باستقبال وتجهيز الجنائز خلال فترة سريان قرار إيقاف الصلاة في جميع المساجد بشرط أن لا يكون هناك كثافة بشرية في المغاسل كإجراء احترازي للوقاية من فيروس "كورونا"، وضرورة الترتيب مع مشرفي المقابر مباشرةً لتزويدهم بالأعداد اليومية للجنائز.

وشددت على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة والجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

ودعت الأمانة جميع المنشآت المستثناة من قرارات الإغلاق إلى الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وكذلك فحص درجات الحرارة لكل العاملين. بهدف التصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على الصحة العامة متمنية السلامة والصحة للجميع.

وقد وجّه أمين المنطقة الشرقية جميع الإدارات والبلديات وجميع المراقبين والمعنيين برفع التقارير اليومية عن سير تنفيذ هذه القرارات والإجراءات.أمانة المنطقة الشرقية فيروس كورونا الجديد