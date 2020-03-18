، إسبانيا: ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 13716.. والوفيات إلى 558 ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة تكشف تسجيل 2538 إصابة جديدة خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 13716 حالة، وعدد الوفيات إلى 558.

ووفق ما أوردته "روسيا اليوم" نقلاً عن "رويترز"، قالت الوزارة، في بيان: إن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال 24 ساعة من 491 إلى 558.

وارتفع عدد الإصابات من 11178 حالة إلى 13716، أي أنه تم تسجيل 2538 إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وتعتبر إسبانيا، التي أعلنت سلطاتها يوم 14 مارس حالة الطوارئ، البلد الثاني في أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد الذي انتشر من مدينة ووهان الصينية.وزارة الصحة الإسبانية فيروس كورونا الجديد