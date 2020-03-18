محمد بن مسعود - الدمام - 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 02:59 PM قناة "الحرة": من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "ترامب" يعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان أخبار مهمة حول " "ترامب" يعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان أخبار مهمة حول " كورونا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية حول "كورونا"، وفق ما نقلتة قناة "الحرة". الكلمات المفتاحية ، "ترامب" يعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لإعلان أخبار مهمة حول "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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