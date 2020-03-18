، صيدلي في القنفذة يطلق مبادرة إيصال الدواء للمنزل ،

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أطلق صيدلي في أحد المراكز الصحية بـ"صحة القنفذة" مبادرة إيصال الأدوية للمنازل لكبار السن الذين يعانون أمراضاً مزمنة دون الحاجة لزيارة المركز.
يأتي ذلك استمراراً لمبادرات ومواقف أبطال الصحة واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة؛ للسيطرة على فيروس "كورونا"، وحرصاً على سلامة الجميع.
وقد دشّن الصيدلي ماجد الزبيدي بمركز صحي غرب المظيلف مبادرة تطوعية عبارة عن إيصال الأدوية للمنازل دون الحاجة لحضور المراجع للمركز، والتي تستهدف كبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والأمراض المزمنة.
وقال "الزبيدي" لـ"الخليج 365": إن المبادرة تسهم في بقاء المراجع في المنزل، وتحدّ من التجمعات، لاسيّما أن مرضى الأمراض المزمنة بحاجة للبقاء في منازلهم؛ حفاظاً على صحتهم.
وأضاف: المبادرة عبارة عن خدمة من الخدمات الصحية العديدة التي تقدمها وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية؛ للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
وأكد أن جميع مبادرات زملائه "أبطال الصحة" تأتي بتوجيه الوزير "الربيعة" الذي يضع مستفيد الخدمة اهتمام أول.
صحة القنفذة مبادرة إيصال الأدوية للمنازل فيروس كورونا الجديد
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 02:45 PM
تخدم كبار السن ومرضى القلب.. دون الحاجة للزيارةصيدلي في القنفذة يطلق مبادرة إيصال الدواء للمنزل
أطلق صيدلي في أحد المراكز الصحية بـ"صحة القنفذة" مبادرة إيصال الأدوية للمنازل لكبار السن الذين يعانون أمراضاً مزمنة دون الحاجة لزيارة المركز.
يأتي ذلك استمراراً لمبادرات ومواقف أبطال الصحة واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة؛ للسيطرة على فيروس "كورونا"، وحرصاً على سلامة الجميع.
وقد دشّن الصيدلي ماجد الزبيدي بمركز صحي غرب المظيلف مبادرة تطوعية عبارة عن إيصال الأدوية للمنازل دون الحاجة لحضور المراجع للمركز، والتي تستهدف كبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والأمراض المزمنة.
وقال "الزبيدي" لـ"الخليج 365": إن المبادرة تسهم في بقاء المراجع في المنزل، وتحدّ من التجمعات، لاسيّما أن مرضى الأمراض المزمنة بحاجة للبقاء في منازلهم؛ حفاظاً على صحتهم.
وأضاف: المبادرة عبارة عن خدمة من الخدمات الصحية العديدة التي تقدمها وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية؛ للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
وأكد أن جميع مبادرات زملائه "أبطال الصحة" تأتي بتوجيه الوزير "الربيعة" الذي يضع مستفيد الخدمة اهتمام أول.
، صيدلي في القنفذة يطلق مبادرة إيصال الدواء للمنزل ،
المصدر : الخليج 365
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