، "المواصفات": مستمرون في تقديم خدماتنا عبر القنوات الإلكترونية ،

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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين عبر عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها عن بُعد وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى مراجعة مقارها ومكاتبها المختلفة.
وأوضحت هيئة المواصفات، أن هذا التوجه يأتي ضمن جهودها لضمان استمرارية تقديم خدماتها المختلفة المخصصة للقطاع التجاري "تجار، مصنعين، موردين، جهات تقوم المطابقة" والمستهلك، حيث يمكن للمستفيد الدخول للموقع الإلكتروني www.saso.gov.sa لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمنصة سابر الإلكترونية، شراء المواصفات أو الاستعلام عنها، جميع شهادات المطابقة، معايرة الأجهزة، جميع الخدمات المتعلقة بعلامة الجودة السعودية، فحص المركبات، اختبار العينات، بطاقات كفاءة الطاقة، بطاقة ترشيد استهلاك المياه، خدمات المعايرة القانونية، وغيرها من الخدمات.
وذكرت "الهيئة"، أن قنوات التواصل مع مركز المستفيدين متاحة عبر الهاتف الموحد 920009085 أو البريد الإلكتروني [email protected]، مشيرة إلى استمرار تقديم رسائلها التوعوية عبر مختلف منصاتها الرقمية وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منصة سابر الإلكترونية
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 02:30 PM
على مدار الساعة دون الحاجة إلى مراجعة مقارها ومكاتبها المختلفة
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، استمرار تقديم خدماتها للمستفيدين عبر عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن تنفيذها عن بُعد وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى مراجعة مقارها ومكاتبها المختلفة.
وأوضحت هيئة المواصفات، أن هذا التوجه يأتي ضمن جهودها لضمان استمرارية تقديم خدماتها المختلفة المخصصة للقطاع التجاري "تجار، مصنعين، موردين، جهات تقوم المطابقة" والمستهلك، حيث يمكن للمستفيد الدخول للموقع الإلكتروني www.saso.gov.sa لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمنصة سابر الإلكترونية، شراء المواصفات أو الاستعلام عنها، جميع شهادات المطابقة، معايرة الأجهزة، جميع الخدمات المتعلقة بعلامة الجودة السعودية، فحص المركبات، اختبار العينات، بطاقات كفاءة الطاقة، بطاقة ترشيد استهلاك المياه، خدمات المعايرة القانونية، وغيرها من الخدمات.
وذكرت "الهيئة"، أن قنوات التواصل مع مركز المستفيدين متاحة عبر الهاتف الموحد 920009085 أو البريد الإلكتروني [email protected]، مشيرة إلى استمرار تقديم رسائلها التوعوية عبر مختلف منصاتها الرقمية وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
، "المواصفات": مستمرون في تقديم خدماتنا عبر القنوات الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
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