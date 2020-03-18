محمد بن مسعود - الدمام - نقل شكر وزير الشؤون البلدية على دورهم في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وجّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ رسالة تحفيزية لمنسوبي أمانة العاصمة المقدّسة العاملين في الميدان. ونقل "القويحص"؛ شكر وزير الشؤون البلدية والقروية، على ما يقدمه أبطال أمانة العاصمة المقدّسة في الميدان من خدمات بلدية جليلة، تهدف إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة، في جميع المحال التجارية، وكذلك فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، التي وجّهت الوزارة بتنفيذها. أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص فيروس كورونا الجديد "القويحص" يوجّه رسالة تحفيزية لأبطال "أمانة مكة" على جهودهم في الميدان عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-03-18 وجّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ رسالة تحفيزية لمنسوبي أمانة العاصمة المقدّسة العاملين في الميدان. ونقل "القويحص"؛ شكر وزير الشؤون البلدية والقروية، على ما يقدمه أبطال أمانة العاصمة المقدّسة في الميدان من خدمات بلدية جليلة، تهدف إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة، في جميع المحال التجارية، وكذلك فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، التي وجّهت الوزارة بتنفيذها. Advertisements 18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 02:39 PM نقل شكر وزير الشؤون البلدية على دورهم في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية نقل شكر وزير الشؤون البلدية على دورهم في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وجّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ رسالة تحفيزية لمنسوبي أمانة العاصمة المقدّسة العاملين في الميدان. ونقل "القويحص"؛ شكر وزير الشؤون البلدية والقروية، على ما يقدمه أبطال أمانة العاصمة المقدّسة في الميدان من خدمات بلدية جليلة، تهدف إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة، في جميع المحال التجارية، وكذلك فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، التي وجّهت الوزارة بتنفيذها. ، "القويحص" يوجّه رسالة تحفيزية لأبطال "أمانة مكة" على جهودهم في الميدان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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