، إيران تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بـ "كورونا" .. 147 في 24 ساعة ،

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أعلنت إيران، ظهر اليوم الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 17361.
بهذا الرقم من الوفيات تسجل إيران أكبر ارتفاع يومي للوفيات من جرّاء #كورونا.
ووفق "روسيا اليوم" أفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن عدد المتعافين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 988 إلى 1135 حالة.
وأضافت الوزارة، أنها رصدت 1192 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي؛ لترتفع الحصيلة العامة للمرضى المسجلين من 16169 إلى 17361 حالة.
فيما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من 5389 إلى 5710 حالات.إيران فيروس كورونا الجديد
إيران تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بـ "كورونا" .. 147 في 24 ساعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-18
أعلنت إيران، ظهر اليوم الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 17361.
بهذا الرقم من الوفيات تسجل إيران أكبر ارتفاع يومي للوفيات من جرّاء #كورونا.
ووفق "روسيا اليوم" أفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن عدد المتعافين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 988 إلى 1135 حالة.
وأضافت الوزارة، أنها رصدت 1192 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي؛ لترتفع الحصيلة العامة للمرضى المسجلين من 16169 إلى 17361 حالة.
فيما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من 5389 إلى 5710 حالات.
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:15 PM
ارتفع عدد المصابين إلى 17361 حالة بعد رصد 1192 حالة جديدة
أعلنت إيران، ظهر اليوم الأربعاء، تسجيل 147 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" إلى 17361.
بهذا الرقم من الوفيات تسجل إيران أكبر ارتفاع يومي للوفيات من جرّاء #كورونا.
ووفق "روسيا اليوم" أفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن عدد المتعافين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 988 إلى 1135 حالة.
وأضافت الوزارة، أنها رصدت 1192 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي؛ لترتفع الحصيلة العامة للمرضى المسجلين من 16169 إلى 17361 حالة.
فيما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من 5389 إلى 5710 حالات.
، إيران تسجل أكبر ارتفاع يومي للوفيات بـ "كورونا" .. 147 في 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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