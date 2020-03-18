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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 01:59 مساءً - عــاجل :بينها اليمن… تعرف على الدول العربية التي لم يدخلها فيروس “كورونا” تفاصيل

تواصلت الوفيات والإصابات نتيجة فيروس كورونا المستجد، في العديد من بلدان العالم ومن بينها دول عربية، وصنّفت منظمة الصحة العالمية الفيروس بأنه “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من الوباء العالمي، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة. وحتى الثلاثاء، أصاب كورونا قرابة الـ183 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. Advertisements وفي ظل الانتشار الواسع للوباء، لم تعلن 5 دول عربية ظهوره على أراضيها، وهي اليمن التي اكدت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ بصنعاء خلو البلاد من الفيروس ، كما وضعت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خطة لمكافحة تفشي الوباء ، بالإضافة الى سوريا التي أعلنتا عن إجراءات وقائية منها تعليق الدراسة . وفي السياق ذاته، أكد رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أن بلاده خالية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تسجيل حتى اللحظة أي حالة، تزامنا مع إعلان الأطراف الليبية عن إجراءات وقائية لمواجهة الفيروس. وتعد جيبوتي الدولة العربية الرابعة التي لم تعلن حتى اللحظة عن تسجيل أي حالات مصابة بفيروس كورونا، إلى جانب جزر القمر التي لم تعلن أيضا عن حالات مصابة فيها بالفيروس.

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