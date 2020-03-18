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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 01:59 مساءً - وردنا الأن :تعليق مثير من شقيق أمير قطر على قرار وقف الصلاة في المساجد لأول مرة "تفاصيل"

نشر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر الشيخ تميم تغريدة على موقع تويتر علق فيها على قرار إيقاف صلاة الجماعة وخطب الجمعة في مساجد قطر بسبب انتشار فيروس كورونا.



وقال الشيخ خليفة بن حمد في تغريدته: "من ظهر اليوم سنسمع المؤذن يقول :”صلوا في رحالكم" داعياً الله أن يغفر ذنوب المسلمين. Advertisements وأضاف :"اللهم إن كانت ذنوبنا قد منعتنا من الصلاة في بيتك فإننا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك اللهم ردنا إليك رداً جميلاً واصرف عنا وعن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين كل وباء وكل داء وكل مرض يا رب العالمين"



وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة وصلاة الجمعة، اعتبارا من أمس الثلاثاء كإجراء احترازي ضد كورونا. كما أعلنت السلطات القطرية إغلاق محلات بيع التجزئة وفروع البنوك في المجمعات التجارية ومراكز التسوق ومحلات وكافة أنشطة الصالونات الرجالية والنسائية، وإيقاف أنشطة الأندية الصحية في الفنادق وذلك حتى إشعار آخر. وكانت قطر أعلنت في وقت سابق، وقف استقبال الرحلات الجوية من الخارج، باستثناء رحلات الشحن والرحلات العابرة، ابتداء من يوم الأربعاء، وإيقاف جميع وسائل المواصلات العامة في الداخل، بسبب انتشار الفيروس.



وسجلت قطر الاثنين، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 439 حالة.

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