الشيخ الخثلان للمحافظين على الجمعة والجماعة: أجركم كامل بالمنزل

بشّر الشيخ سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقًا والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، المحافظين على صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بأنهم سيحصلون على الأجر كاملًا حتى لو صلى الفرد وحده في بيته.

يأتي ذلك بعد قرار هيئة كبار العلماء بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة «مؤقتًا» بجميع المساجد باستثناء الحرمين الشريفين ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الخثلان، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بشرى لمن كان محافظًا على الجمعة والجماعة: بأنه يحوز أجر الجمعة والجماعة كاملًا ولو صلى وحده في بيته؛ لقول النبي ﷺ : (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) (رواه البخاري)، مشيرًا إلى أن عدم الصلاة في المسجد في الظروف الحالية بمعنى المرض والسفر.

وكانت هيئة كبار العلماء في المملكة، قد قررت إيقاف صلاة الجمعة، وصلوات الجماعة، مؤقتًا، لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

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