كورونا تدفع «الملكية الفكرية» إلى إنهاء الإجراءات «عن بُعد»

دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عموم الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المتاحة عن بُعد؛ إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة؛ وذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الإلكترونية تسهِّل إنهاء الإجراءات عن بُعد، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: للاستفادة من خدمات العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية، وحقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، والبلاغات والشكاوى عبر البريد والدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل والرقم المباشر للهيئة 920021421.

يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، قد اتخذت في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية الاحترازية لفيروس كورونا بالتواصل مع عملائها وتزويدهم بكافة القنوات المختلفة لإنهاء جميع إجراءاتهم وتعاملاتهم عن بُعد.

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