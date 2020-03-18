رد الشيخ عادل الكلباني، على مغرد وصفه بالابتلاء، في إشارة منه لانتشار فيروس كورونا الذي يعصف بالعالم.
وتفاعل مع أحد تعليقات المغردين التي جاء فيها « أنت أحد أسباب هذا الابتلاء»، ليرد بقوله «ولعلك تكون سببًا في كشفه».
كانت البداية بعد نشر الكلباني تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر» يقول فيها: «يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب».
وكان »الكلباني« قد وجّه نصائح سابقة بضرورة الصبر على الابتلاء وعدم سخط المؤمن بما قدره الله مع الأخذ بالأسباب المادية في الوقاية من خطر الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تفاعل الكلباني مع معلّق قال له: «أنت سبب هذا الابتلاء»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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