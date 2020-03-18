أعلن القيمة.. المرور يحدد شرط نقل لوحة مركبة إلى أخرى

أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية نقل لوحة مركبة إلى أخرى، والإجراءات المتبعة، بشرط أن تكون المركبتان لمالك واحد.

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي» على استفسار ورده من أحد المتابعين عبر حسابه على «تويتر» قال فيه: «لو تكرمت حابب أنقل لوحة باسم أخوي على سيارتي كرمًا.. وش الإجراءات والرسوم كم؟».

وقال «المرور السعودي»: «مرحبًا بك، يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصية ٤٠٠ ريال لكل مركبة، والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل مركبة، تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة.. يسعدنا خدمتك».

وفي يناير الماضي دعت الإدارة العامة للمرور، أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية، وتجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها، إلى مراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق؛ وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر لمعالجة أوضاع مركباتهم.

وأوضحت إدارة المرور، أنه يجب مراعاة التالي عند مراجعة الإدارات الرئيسة:

أولًا- إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها، وتعبئة النماذج المطلوبة بكل إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة.

ثانيًا- تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

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وأكدت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها.

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