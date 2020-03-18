أعلنت شبكة قنوات عين التعليمية، أنها ستبث دروس اليوم الأربعاء، مباشرة على حساباتها الرسمية سواء عبر القنوات الفضائية أو اليوتيوب، وأوضحت أنه سيتم بث لشرح دروس اليوم الأربعاء من الأسبوع التاسع لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي).
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم زيادة عدد قنوات البث إلى 20 قناة؛ لإتاحة متابعة الطلاب للدارسة، وذلك ضمن إجراءات تطبيق «التعليم عن بعد»، تنفيذًا للجهود الوقائية من فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان للوزارة، أوضحت خلاله أن القنوات المتاحة تتنوع بين 6 قنوات لطلاب الابتدائي، و3 قنوات للمتوسط، و11 قناة لطلاب الثانوي.
وأضافت الوزارة، أن تلك القنوات تتيح للطلاب والطالبات متابعة الدراسة عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من (8 ص إلى 12:30 ظ)، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب من خلال الرابط اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة قنوات «عين» التعليمية: بث دروس الأربعاء لجميع المراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.