بالفيديو.. إخلاء الشرطة تجمعات شبابية من استراحات بتيماء

وثّق مقطع فيديو متداول، قيام شرطة محافظة تيماء بإخلاء الاستراحات من تجمعات الشباب، تنفيذًا للإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا. وظهرت مجموعة من سيارات الشرطة تستخدم مكبرات الصوت، مناشدة المتواجدين داخل الاستراحات بالذهاب إلى منازلهم. يأتي ذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي أكدت على عدم التواجد في الأماكن العامة والمنتزهات مؤقتًا، تجنبًا لنشر الفيروس، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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