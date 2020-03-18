السعودية اليوم / الصحة البلجيكية تسجل 243 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد



بروكسل 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة البلجيكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 243 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة في بلجيكيا بالفيروس إلى 1486 حالةً، وبلوغ عدد الوفيات 14 شخصًا.

// انتهى //

13:46ت م

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