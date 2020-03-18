السعودية اليوم / الهيئة العامة لحي السفارات تطهّر وتعقّم الحي الدبلوماسي



الرياض 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

قامت الهيئة العامة لحي السفارات بحملة مكثفة تهدف إلى تطهير وتعقيم كامل الحي ومرافقه.

يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة في تطبيق الإجراءات الوقائية لسلامة سكّان ومرتادي الحي الدبلوماسي، واستكمالا للجهود الاحترازية والوقائية التي تقوم بها كافة الجهات في المملكة لتوفير أقصى درجات الوقاية والحماية من فايروس كورونا المستجد.

وركزت الهيئة العامة لحي السفارات في حملتها لتطهير وتعقيم الحي على أماكن التجمعات والممرات، كما تم تعقيم أكثر الأماكن عرضة للمس مثل المقابض وأماكن الجلوس والأسطح في أماكن مختلفة، كما تم تعقيم جميع الحاويات في الحي.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات الدكتور فهد بن مشيط بأن هذه الأعمال ماهي إلا تعزيزاً لجميع الجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة أدام الله عزّها للحد من انتشار فايروس كورونا، حيث تقوم فرق التعقيم في الحي بالعمل بشكل دوري، راجياً من الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

يذكر أن الهيئة العامة لحي السفارات قامت بالتوعية عن فايروس كورونا المستجد وطرق الحماية منه والحد من انتشاره عن طريق اللافتات الرقمية والثابتة حول الحي وفي الاماكن الأكثر تجمعاً مثل المطاعم والمقاهي، وقامت بنشر حملات توعوية مختلفة ميدانية وعبر قنوات التواصل المختلفة الخاصة بها لنشر التوعية وتثقيف جميع الفئات المستهدفة عن أهم أعراض هذا الفايروس وأهم سبل الوقاية منه.

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13:42ت م

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