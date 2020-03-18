السعودية اليوم / العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة توضح آلية عملها



الباحة 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أوضحت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمنطقة الباحة اليوم, آلية العمل بالعيادات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

ونوهت بأن العيادات تستقبل فقط حالات الطوارئ, والأمراض المزمنة, بالإضافة لصرف تكرار الدواء, مع المنع من دخول المرافقين.

يذكر أن العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالباحة نفذت في وقت سابقاً عدد من المحاضرات التثقيفية الصحية للوقاية من فايروس كورونا كوفيد 19، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة تجاهه.

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13:40ت م

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