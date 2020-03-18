السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالي للإصابات 44 إصابة



رام الله 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين 44 إصابة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في رام الله إن الإصابات الجديدة التي ظهرت الليلة الماضية في بيت ساحور كانت نتيجة عدم الالتزام بالحجر البيتي، مطالبًا التعامل مع الموضوع بجدية ومسؤولية، مؤكدًا أن 402 عينة ظهرت نتيجتها سلبيةً.

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13:30ت م

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