السعودية اليوم / نيوزيلندا تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا



ولنجتون 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية اليوم ، ثمانية إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 20 إصابة ، وقامت نيوزيلندا بفرض قيود صارمة على الحدود وطلبت من كل الوافدين إليها عزل أنفسهم كما حظرت التجمعات العامة .

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13:12ت م

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