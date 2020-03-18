السعودية اليوم / مولدوفا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا



كيشيناو 23 رجب 1441 هـ الموافق 18 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في مولدوفا اليوم، أنها سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وكانت مودوفا أعلنت أنها سجلت 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن.

وفرض برلمان مولدوفا أمس حالة الطوارئ في مسعى لمنع انتشار الفيروس.

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13:03ت م

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