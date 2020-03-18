شكرا لقرائتكم خبر عن اخضاع العمالة لفحص درجات الحرارة مرتين يومياً بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بضرورة اخضاع العمالة لفحص درجات الحرارة مرتين يوميا على الاقل بشرط أن يتم ذلك قبل دخول العامل للمنشأة وتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية وذلك بجميع المنشآت المستثناة من قرارات الإغلاق.

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