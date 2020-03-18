شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام : حجر منزلي 14 يوماً من تاريخ القدوم للعمالة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الأمن العام أنه للوقاية من فیروس كورونا الجديد ( كوفید 19 )،ومنعاً لانتشاره ، تم إلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 یوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.

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