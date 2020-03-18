وزير الصحة عن تفشي كورونا: المواطن مسؤول وجزء من الحل

2020-03-18

متابعات الخليج 365 -الرياض

قال وزير الصحة توفيق الربيعة خلال زيارته مركز القيادة والتحكم بالمنطقة الشرقية المعني بمتابعة إجراءات منع انتشار كورونا، إن متابعات الخليج 365 مسؤول وجزء من حل أزمة تفشي الفيروس.

وحذر الربيعة من أن التجمعات وسيلة لانتشار المرض، داعيًا كل المواطنين والمقيمين للجلوس في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة لحماية أنفسهم وأن يكونوا مواطنين مسؤولين.

وأشاد وزير الصحة بالدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة، وبدور مركز أزمات الفاعل الذي ساهم في السيطرة على المرض.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19).

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وقالت الوزارة إن الحالات الثلاث الأولى هي لمواطن‏ كان مخالطًا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، و‏‎مقيم أردني قادم من بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية بمحافظة جدة.

وذكرت الوزارة أن الحالتين الرابعة والخامسة هي لرجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمين من مصر، والسادسة لامرأة‏‎ تركية قادمة من تركيا، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بمكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن ‏‎هناك عشر حالات أخرى؛ منها ست حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطًا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالقطيف.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هناك ثلاث حالات، إحداها لمواطن قادم من إسبانيا، حالتان لمواطنين اثنين كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالظهران.

وقالت الوزارة إن هناك 13 حالة لمواطنين قادمين من عدة دول هي؛ الأردن، وعمان، والهند، وبريطانيا، وتركيا، وسويسرا، والنمسا، ‏‎بالإضافة إلى حالة لمقيم أردني قادم من إسبانيا، وثلاث حالات لمواطنين، وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالرياض.‏

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