سوني تكشف تفاصيل بلايستيشن 5 بعد ساعات

2020-03-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرفسوني

من المقرر أن تكشف شركة سوني Sony اليابانية النقاب عن أول التفاصيل الرسمية لجهاز بلايستيشن 5 PlayStation 5 الجديد، بعد ساعات فقط من الآن، وتحديدًا بحلول الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي إعلان سوني بعد يوم واحد من إعلان منافستها مايكروسوفت Microsoft عن جهاز Xbox Series X.

وسيعرض الحدث الذي يُبث مباشرة على موقع سوني، بِنْية جهاز بلايستيشن 5 وكيف سيشكل مستقبل الألعاب، وبالنظر إلى مدى ضعف المعلومات المسربة عنه فإن الحدث سيعرض الكثير من المعلومات المنتظرة.

وحتى الآن تدور المواصفات المسربة عن بلايستيشن 5، حول التوافق مع الشاشات بدقة 8K، كما سيكون متوافقًا مع الإصدارات السابقة مع ألعاب بلايستيشن 4.

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ويأتي إعلان سوني عن بلايستيشن 5 بعد فترة وجيزة من كشف مايكروسوفت عن عدد كبير من تفاصيل الأجهزة حول سلسلة Xbox X القادمة، وأهمها تفاصيل قوة معالجة الجيل القادم من وحدة التحكم، ووقت التحميل الأسرع للألعاب.

وقالت مايكروسوفت إن وحدة التحكم ستستخدم وحدة معالجة AMD Zen 2 CPU مع ثمانية أنوية تعمل بسرعة 3.8 جيجاهرتز لكل منها، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسومات AMD RDNA 2، ومساحة تخزين بسعة 1 تيرابايت.

وكانت أفادت مصادر مطلعة بأن المكونات النادرة رفعت تكاليف صناعة الجيل القادم من منصة الألعاب إلى نحو 450 دولارًا أمريكيًا للوحدة، وقد تطلق الشركة اليابانية أيضًا إصدارًا جديدًا من نظارة الواقع الافتراضي بلاي ستيشن في آر PlayStation VR، في نفس الوقت، بحسب وكالة بلومبرغ.

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