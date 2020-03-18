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الخطوط القطرية تطرد 200 فلبيني
تعرضت لخسائر فادحة بعد المقاطعة وكورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن مسؤول فلبيني أن الخطوط القطرية أنهت توظيف نحو 200 موظف فلبيني.
وتعرضت الخطوط الجوية القطرية للعديد من الخسائر الاقتصادية الكبرى بعد المقاطعة العربية لها، لتعاني على مدى أكثر من عامين من خسائر فادحة، حيث فقدت استثماراتها في شركة الطيرانِ الإيطالية “إير إيطاليا” التي تعد أكبر ثاني شركة بالبلاد.
كما تتعرض شركات الطيران العالمية ومن بينها الطيران القطري لنكسة اقتصادية كبيرة تهددها بالإفلاس، على خلفية تعليق حركة السفر والطيران بين غالبية دول العالم؛ بسبب وباء كورونا، الأمر الذي قد يعرض تلك الشركات لحالات إفلاس جماعي خلال أقل من شهرين.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن بيانًا صادرًا عن مركز “CAPA” الاستشاري للطيران العالمي يفيد بأن معظم شركات الطيران في العالم ستفلس بحلول نهاية مايو المقبل، ما لم تتدخل الحكومات، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لعمل منسق من الحكومة والقائمين على الصناعة إذا أريد تجنب الكارثة، فالاحتياطيات النقدية تتناقص بسرعة مع توقف الأساطيل.
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