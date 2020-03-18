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الملكية الفكرية تعلق استقبال العملاء في مقرها وتنهي الإجراءات كافة عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عموم الراغبين بالاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها والمتاحة عن بعد، تقديم طلباتهم الكترونيا دون الحاجة لمراجعة مقر الهيئة، يأتي ذلك إنفاذا للتوجيهات الكريمة بتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فايروس كورونا.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الالكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بعد من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa، للاستفادة من خدمات العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، الأصناف النباتية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وللبلاغات والشكاوى عبر البريد [email protected]، وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa، والرقم المباشر للهيئة 920021421.

يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد اتخذت في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية الاحترازية لفايروس كورونا، من خلال التواصل مع عملائها وتزويدهم بجميع القنوات المختلفة لإنهاء إجراءاتهم وتعاملاتهم كافة عن بعد.