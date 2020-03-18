، أمريكا.. دعوى قضائية تُطالب الصين بتعويضات مالية ضخمة بسبب "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتهام بكين بأنها كانت على عِلم مُالخليج 365 بخطورة الأوضاع وأصرّت على إخفاء الأمر

رفعت شركة محاماة أمريكية في فلوريدا، دعوى جماعية فيدرالية ضد النظام الصيني، بتهمة إخفائه حقيقة فيروس كورونا "كوفيد19"، والتسبب في انتشاره على مستوى العالم، والإضرار بالشعوب واقتصادات الدول.

وذكر تقرير أمريكي أن الدعوى القضائية رفعتها مجموعة بيرمان القانونية في 12 مارس الجاري، متهمة الحكومة الصينية بعلمها المسبق بخطورة الأوضاع وإمكانية تحوّل المرض إلى وباء عالمي؛ لكنها لم تتصرف بطريقة مسؤولة وأخفت الأمر إلى أن أدى ذلك إلى انتشار الفيروس إلى خارج الصين وأزهق أرواح الآلاف من البشر.

ويشير ملف الدعوى إلى أن القضية مرفوعة ضد الحكومة الصينية ومدينة ووهان ومقاطعة هوبي والعديد من الوزارات الحكومية كمدعىً عليهم، كما تضمّن الملف العديد من الوثائق التي أكدت الشركة القانونية أنها تُدين الصين بعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة وعدم منعها انتشار الوباء عالميًّا.

وقال السيناتور السابق لولاية فلوريدا جوزيف إبروزو، مدير العلاقات الحكومية في الشركة: كان في الإمكان احتواء ذلك بينما حاول المسؤولون الصينيون إخفاء الحقيقة الخطيرة وقدموا سردًا إيجابيًّا عن الوباء.

وذكر راسل بيرمان، المؤسس المشارك للشركة: إن الحكومة الصينية مدعىً عليها، ويجب عليها أن تدفع تعويضات ضخمة للولايات المتحدة والشعب الأمريكي.أمريكا الصين فيروس كورونا الجديد