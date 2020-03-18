، النفط يهبط لليوم الثالث مع التوسع في حظر السفر بسبب "كورونا" ،

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء؛ لتسجل تراجعاً 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود؛ لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.
ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، نزل خام القياس العالمي برنت 43 سنتاً؛ ما يعادل 1.5 بالمئة، إلى 28.30 دولار للبرميل، وكان قد بلغ في وقت سابق 28.26 دولار، وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.. وفقد خام القياس العالمي 4.3 بالمئة يوم الثلاثاء.
وتراجع الخام الأمريكي 47 سنتاً ما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 26.48 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 26.20 دولار، وهو أيضا أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات.. ونزل خام غرب تكساس الوسيط ستة بالمئة يوم الثلاثاء.
وقال "جولدمان ساكس" في مذكرة "انهيار طلب النفط بسبب انتشار فيروس كورونا يبدو أكثر حدة"، وتوقع أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ بداية 2002.
كما توقع البنك انكماش الطلب بواقع ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول نهاية مارس بسبب الوباء، وأن يبلغ التراجع السنوي 1.1 مليون برميل يوميا في 2020 وهو ما وصفه بأكبر انخفاض مسجل.النفط أسعار النفط فيروس كورونا الجديد
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 12:57 PM
"جولدمان ساكس" توقع انكماش الطلب بواقع ثمانية ملايين برميل يومياً
تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء؛ لتسجل تراجعاً 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود؛ لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.
ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش، نزل خام القياس العالمي برنت 43 سنتاً؛ ما يعادل 1.5 بالمئة، إلى 28.30 دولار للبرميل، وكان قد بلغ في وقت سابق 28.26 دولار، وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.. وفقد خام القياس العالمي 4.3 بالمئة يوم الثلاثاء.
وتراجع الخام الأمريكي 47 سنتاً ما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 26.48 دولار للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى 26.20 دولار، وهو أيضا أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات.. ونزل خام غرب تكساس الوسيط ستة بالمئة يوم الثلاثاء.
وقال "جولدمان ساكس" في مذكرة "انهيار طلب النفط بسبب انتشار فيروس كورونا يبدو أكثر حدة"، وتوقع أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولاراً للبرميل في الربع الثاني، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ بداية 2002.
كما توقع البنك انكماش الطلب بواقع ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول نهاية مارس بسبب الوباء، وأن يبلغ التراجع السنوي 1.1 مليون برميل يوميا في 2020 وهو ما وصفه بأكبر انخفاض مسجل.
، النفط يهبط لليوم الثالث مع التوسع في حظر السفر بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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